Calciomercato Juventus, un big al Napoli | Scambio a sorpresa per Milik

La Juventus insiste per Milik per il dopo Higuain. Il club bianconero potrebbe inserire il cartellino di Douglas Costa nell’affare col Napoli

La Juventus ha individuato in Arkadiusz Milik l’attaccante ideale per rimpiazzare Higuain e completare il reparto offensivo insieme a Dybala e Cristiano Ronaldo. La ‘Vecchia Signora’ vuole rinnovare l’attacco con un tassello under 30 e l’identikit del polacco corrisponde al profilo che la dirigenza della Continassa sta cercando sul mercato anche per venire incontro alle richieste tattiche di Sarri. Sul futuro del tecnico resta più di qualche nube, ma a meno di sorprese dovrebbe essere confermato sulla panchina bianconera per la prossima stagione.

Juventus, assalto a Milik: carta Douglas Costa

Milik ha già trovato una bozza d’intesa con la Juventus e non rinnoverà il contratto in scadenza tra un anno con il Napoli. Il patron azzurro De Laurentiis, come confermato anche e in alcune recenti dichiarazioni, non è intenzionato però a fare sconti per l’ex centravanti dell’Ajax. I partenopei rischiano di perdere il giocatore nell’estate 2021 a parametro zero, ma De Laurentiis valuta almeno 40 milioni di euro Milik. Richiesta ritenuta eccessiva dalla Juve considerando la situazione contrattuale del polacco, con Paratici che sta tentando d’inserire delle contropartite nell’affare per abbassare l’esborso cash. Su Bernardeschi ci sono delle difficoltà legate ai diritti d’immagine mentre i vari Rugani, Pellegrini e Romero non stuzzicherebbero la fantasia del Napoli. Il club campione d’Italia potrebbe pensare così alla carta Douglas Costa, nella lista dei cedibili di Paratici e Nedved. Il brasiliano ha una valutazione di 40-45 milioni e rappresenterebbe un vero e proprio crack per la squadra di Gattuso.

Lo scoglio per l’ex Bayern e Shakhtar sarebbe legato all’ingaggio (a Torino guadagna 6 milioni a stagione) e la fragilità fisica che lo ha accompagnato anche durante la sua avventura sotto la Mole. La Juve insiste per Milik nel braccio di ferro con il Napoli.

G.M.