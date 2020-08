Calciomercato Inter, Conte-Juve | L’allenatore: ”Querelerò gli autori!”

Non si placano le polemiche dopo le dichiarazioni post Atalanta di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro è pronto a querelare ‘la Repubblica’ per l’articolo uscito in mattinata.

Non c’è tregua per Antonio Conte. Dopo la controversa conferenza stampa del tecnico nerazzurro al termine della gara vinta contro l’Atalanta, continuano le polemiche. Questa volta a finire sotto il mirino dell’allenatore leccese è il quotidiano ‘la Repubblica’, reo di aver pubblicato un articolo secondo cui Antonio Conte avrebbe nei giorni scorsi contattato la dirigenza della Juventus, per chiedere dell’eventuale esonero di Maurizio Sarri.

L’ex allenatore della Juventus ha fatto sapere all’Ansa di essere pronto a querelare l’autore dell’articolo e la direzione della testata, negando ogni ipotesi di contatto con la società bianconera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, beffa Inter | Doppio colpo con Conte!

Calciomercato Inter, Conte ribadisce “Porterò avanti il mio progetto all’Inter”

Dopo gli attacchi rivolti alla propria società nel post partita di Bergamo, Antonio Conte sembra voler placare gli animi, soprattutto in vista della decisiva sfida di Europa League che attende l’Inter. Mercoledì sera infatti, la squadra dell’ex allenatore della Juve, affronterà il Getafe negli ottavi di finale della seconda competizione europea. L’obiettivo per Conte è quello di eliminare gli spagnoli per puntare in maniera decisa alla vittoria finale.

Il tecnico nerazzurro ha inoltre provato a rasserenare l’ambiente intorno alla squadra, affermando di voler onorare il contratto triennale che lo lega all’Inter, puntando a conquistare traguardi importanti con la società milanese.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte in Premier | Spunta il top club