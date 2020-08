Calciomercato Inter, post Conte | C’è il sì del ‘candidato’ di Zanetti

In caso di separazione con Antonio Conte l’Inter starebbe già pensando ad un nuovo colpo per il post dell’allenatore leccese: ecco il profilo consigliato da Javier Zanetti

Torna la tempesta in casa Inter dopo l’attacco alla società nerazzurra da parte di Antonio Conte. L’allenatore leccese potrebbe così dire addio al club milanese al termine della stagione dopo l’impegno in Europa League. E così la stessa Inter starebbe pensando al sostituto ideale per il post Conte.

Calciomercato Inter, Pochettino nel mirino dei nerazzurri

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” l’Inter avrebbe già sondato l’acquisto di Mauricio Pochettino, ex manager del Tottenham e amico di vecchia data del vice-presidente Javier Zanetti. Già nella scorsa estate il suo nome sarebbe stato accostato alla società nerazzurra prima dell’arrivo dell’arrivo dello stesso Conte dopo l’addio di Spalletti.

Al momento si tratterebbe soltanto di una suggestione di mercato, ma tutto sarà più chiaro nelle prossime ore con possibili novità davvero importate in ottica futura. Pochettino non vede l’ora di rimettersi al lavoro dopo un ottimo lavoro alla guida degli “Spurs” prima del suo esonero.

L’Inter continua a pensare già al futuro se le strade con Antonio Conte dovessero subito separarsi al termine della stagione.

