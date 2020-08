Calciomercato Inter, accordo raggiunto | Arriva a costo zero!

L’Inter lavora sul mercato e raggiunge un accordo importante per le prossime settimane: annuncio previsto a breve, c’è la data!

È stata nel complesso una buona stagione quella vissuta dall’Inter, che ha raggiunto la seconda posizione in classifica a -1 dalla Juventus. Lo scudetto non è arrivato ma sono stati evidenziato comunque gli enormi passi in avanti fatti da un anno a questa parte con l’arrivo di Antonio Conte.

Ora però c’è ancora tempo per portare a casa un titolo dopo quasi dieci anni dall’ultima volta. Dopodomani ripartirà l’Europa League con gli ottavi di finale contro il Getafe e la compagine nerazzurra ha tutto per riuscire ad arrivare fino in fondo. Forse solo il Manchester United ha una rosa leggermente superiore.

Calciomercato Inter, annuncio a un passo: Sanchez arriva ‘gratis’

Per fare bene in Europa League e raggiungere i livelli dei ‘Red Devils’, però, è fondamentale avere tutti i calciatori che hanno fatto bene in questi mesi e per tale ragione si lavora con insistenza sull’arrivo a titolo definitivo di Alexis Sanchez proprio dal Manchester United, visto che attualmente può giocare solo la gara con il Getafe (ed è stato già inserito in lista Uefa).

Arrivano notizie positive e un po’ a sorpresa da ‘Sky Sport’: in sostanza Sanchez risolve il suo mega-contratto col Manchester United – che risparmierà così, lato ingaggio, sui 55-60 milioni di euro – legandosi all’Inter fino al giugno 2023 con ingaggio di circa 7 milioni di euro netti l’anno.

