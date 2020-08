Napoli, infortunio Insigne | Il comunicato UFFICIALE

In casa Napoli si continua a tenere il fiato sospeso per l’infortunio di Lorenzo Insigne: arriva il comunicato ufficiale della società sulle condizione

Lorenzo Insigne continua a far preoccupare il Napoli ed i suoi tifosi. Durante l’ultima partita di campionato contro la Lazio, il capitano azzurro si è accasciato a terra a causa di un problema muscolare. Arriva oggi il comunicato della società partenopea in merito all’infortunio, in cui si comunica che: ”Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro, con edema osseo. Le condizioni del giocatore saranno valutate giorno per giorno”. Guai dunque in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona in programma sabato sera, dove i partenopei probabilmente dovranno fare a meno del loro capitano.

