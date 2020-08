Calciomercato Inter, ostacolo per la stella | Ci sono anche Real e Barcellona

Inter, Alaba non rinnova ancora con il Bayern e resta il sogno nerazzurro, ma Real Madrid e Barcellona sono pronte a darsi battaglia

Un rinnovo che ancora non arriva. I negoziati tra il Bayern Monaco e David Alaba per il prolungamento contrattuale proseguono, ma il difensore austriaco ancora non ha trovato un nuovo accordo per firmare un nuovo contratto. Quello attuale scade nel 2021 e se l’accordo non si troverà di qui in breve tempo, i bavaresi cederanno l’austriaco per evitare di perderlo a zero. Ecco dunque che tanti club europei restano vigili sulla situazione di Alaba e tra questi c’è anche l’Inter.

Calciomercato Inter, che sfida per Alaba

Vero e proprio jolly, non solo difensivo, David Alaba è uno dei sogni di mercato dell’Inter. L’austriaco è un obiettivo dei nerazzurri, che potrebbero farsi sotto se il rinnovo con il Bayern Monaco non dovesse arrivare. Due però sarebbero gli ostacoli maggiori. Lo stipendio e, soprattutto, la grande concorrenza. Come rivelato anche da ‘El Gol Digital’, anche Real Madrid e Barcellona starebbero sondando il terreno per il classe 1992.

Per il Real, Alaba rappresenterebbe un’occasione di mercato, ma ancora deve arrivare l’ok da Zinedine Zidane per affondare il colpo. Il giocatore piace, ma il tecnico francese sembra non abbia ancora dato il suo assenso a procedere. Ecco allora che di questa fase di stallo potrebbe approfittarne il Barcellona.

Anche i catalani seguono il difensore austriaco con interesse, ma non appaiono intenzionati a sborsare cifre folli per assicurarsi il giocatore. Se il Bayern Monaco dovesse presentarsi con una richiesta di 60 milioni di euro, i catalani potrebbero subito abbandonare la trattativa, anche se Alaba rappresenta uno dei primi nomi della lista del presidente Bartomeu.

