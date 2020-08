Calciomercato, erede Sarri | La decisione della Juventus

La Juventus saluterà Maurizio Sarri nel calciomercato estivo: la dirigenza bianconera ha scelto, ecco il nome in pole per sostituire l’ex Napoli

Sarri e la Juventus, nonostante il nono scudetto di fila portato in casa bianconera dall’ex tecnico di Napoli e Chelsea, sono pronti a dirsi addio. Un rapporto complicato che difficilmente durerà oltre questa stagione. Ecco perchè la società torinese si sta già muovendo per l’erede del tecnico di Figline in vista del calciomercato estivo. Un nome accontenterebbe tutti: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, addio Sarri: erede in Serie A

Se per il nome di Antonio Conte resta il deciso veto del presidente Agnelli, secondo quanto riportato da ‘Repubblica‘ sarebbe un altro il nome ad infiammare la dirigenza della Juventus. Si tratta di Simone Inzaghi, le cui quotazioni in caso di addio di Sarri crescono ogni giorno di più.

L’allenatore piacentino non ha mai nascosto la sua ambizione e potrebbe partire in estate, vista la scadenza con la Lazio fissata al 30 giugno 2021. Nel contratto con il club di Lotito, inoltre, non vi è una clausola rescissoria che possa liberare l’allenatore nell’immediato.

Alla Juventus piace e non poco, a partire dal CFO Paratici, Simone Inzaghi che resta quindi in pole per rimpiazzare Sarri. D’altro canto non convince pienamente il nome di Pochettino, con Inzaghi dunque in cima alla lista per guidare la Juventus nel 2020/21.

