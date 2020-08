Calciomercato Juventus, clamorosa svolta per il ritorno di Pogba | I dettagli

La Juventus non si ferma e progetta il prossimo calciomercato estivo: il ritorno di Paul Pogba passa da una clamorosa svolta

La Juventus e Maurizio Sarri potrebbero dirsi addio al termine dell’attuale stagione, con il primo scudetto in carriera (ed il nono di fila per i bianconeri) che non dovrebbe bastare per la riconferma. Una rivoluzione che riporta in auge, in casa bianconera, il nome di Paul Pogba. Il sogno per la mediana della Juventus nel calciomercato estivo è sempre il francese il cui futuro al Manchester United resta ancora da definire: ecco la possibile clamorosa svolta.

Calciomercato, Juventus-Pogba: svolta in arrivo

Le vie del calciomercato sono infinite e, nonostante le smentite delle ultime ore, resta in piedi l‘ipotesi ritorno di Conte a Torino. L’allenatore pugliese, reduce dal secondo posto ricco di polemiche con l’Inter, è stato accostato con forza alla Juventus. Dopo ben 6 anni dall’addio, Conte tornerebbe alla guida della squadra campione d’Italia in carica e lo farebbe preparando un altro clamoroso ritorno: quello di Paul Pogba.

Il rapporto eccellente tra l’allenatore leccese ed il gioiello francese non è in discussione e la Juventus potrebbe fare leva sull’allenatore per convincere il francese a lasciare il Manchester United in estate. Operazione difficile visto che non è affatto da escludere che Pogba alla fine rinnovi con i ‘Red Devils‘.

Sul francese vi è da tempo il Real Madrid di Zidane ma la Juventus, e Conte, provano a sognare in grande: Pogba ancora nella Torino bianconera.

