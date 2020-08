Calciomercato Milan, arriva il difensore: la chiusura a giorni

A giorni la possibile chiusura dell’affare, il Milan potrebbe così portare a casa un nuovo difensore centrale dal Basilea. Ecco il paraguaiano Alderete

Per il Milan è tempo di pensare al calciomercato, dopo una stagione che, dopo una prima metà tra alti e bassi, si è conclusa senza dubbio nel migliore dei modi. Il piazzamento europeo c’è e, se il campionato non fosse iniziato col piede sbagliato, a quest’ora i rossoneri occuperebbero probabilmente una posizione da Champions League in classifica. In ogni caso la dirigenza è al lavoro per completare la rosa in vista della nuova avvincente stagione. Il colpo in difesa, stando a quanto rivelato dal portale paraguaiano Versus, potrebbe essere Omar Alderete dal Basilea. Si tratta di un centrale di piede mancino classe 1996. La trattativa sarebbe in stato avanzato e potrebbe chiudersi nel giro di qualche giorno. Il suo agente ha confermato tutto in un intervento a Radio Universo 970: “Per Omar una grande opportunità, stiamo parlando”.

