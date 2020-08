Calciomercato Milan, l’attaccante ha deciso | Affare fatto

Arrivano novità importanti per quanto riguarda il calciomercato del Milan: l’attaccante in partenza, affare vicino alla chiusura

Un finale di stagione sorprendente quello del Milan e che ha portato alla conferma di mister Stefano Pioli. Proprio in ottica calciomercato, in casa rossonera vanno registrate novità rilevanti per quanto riguarda un vecchio pallino della dirigenza meneghina. L’attaccante è pronto a muoversi durante l’estate: affare ad un passo dalla chiusura.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Destinazione ideale”

Il Real Madrid ha scaricato ufficialmente Luka Jovic. L’attaccante serbo, come riportato da ‘Fichajes.net‘, non rientra nei piani di Zidane e partirà durante l’estate. Un addio che ha visto il Milan spettatore interessato ormai da settimane ma i rossoneri dovranno quasi sicuramente rinunciare al sogno di portare l’ex Eintracht Francoforte in Serie A.

Per Jovic si sono appena aperte le porte della Ligue 1, con il Monaco deciso a chiudere in tempi brevi per il suo acquisto. Il club monegasco perderà con ogni probabilità Ben Yedder e vorrebbe affidare a Jovic le chiavi dell’attacco di Kovac, per tentare di tornare in Europa nel 2021.

