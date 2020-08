Calciomercato Roma, grande addio in vista | Risoluzione sul tavolo

Il calciatore ai saluti: tutto pronto per la risoluzione consensuale del contratto. Sarà addio tra la Roma ed il trequartista argentino Pastore

E’ ormai giunta ai titoli di coda l’avventura di Javier Pastore con la maglia della Roma, dopo un paio di stagioni in cui non ha mai inciso davvero. Il trequartista argentino è stato escluso dalla lista Uefa per un nuovo infortunio e pare ci sia tutta la voglia, da parte del club, di chiudere un rapporto mai sbocciato. Al momento non risulterebbero, stando a quanto riportato da Forzaroma.info, club interessati all’ex Palermo. Ciononostante sarebbe tutto pronto per una risoluzione del contratto in anticipo rispetto alla scadenza (prevista per giugno 2023). Il calciatore, dal proprio canto, avrebbe già svuotato il proprio armadietto, consapevole del fatto che la sua stagione fosse conclusa anzitempo.

