Calciomercato Inter, contatti per il ritorno | Conte infuriato!

Il calciomercato dell’Inter può riservare una novità inattesa in vista dell’anno prossimo: si lavora al ritorno, Conte su tutte le furie

Un finale di stagione turbolento che andrà concluso nel migliore dei modi, con ancora l’Europa League a mantenere vive le speranze di un titolo firmato Conte. Proprio il tecnico dell’Inter che non avrebbe gradito la scelta della dirigenza del club meneghino che lavora al ritorno dell’ex nerazzurro nel calciomercato estivo: i possibili scenari.

Calciomercato Inter, il ritorno fa infuriare Conte: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, in casa Inter starebbe avanzando spedita l’idea del ritorno di un attaccante. In attesa di scendere in campo per la sfida di Europa League contro il Getafe, Marotta avrebbe allacciato i contatti con la Sampdoria per Federico Bonazzoli. Il classe 1997 ha stupito tutti nel finale di stagione con la maglia blucerchiata (19 presenze stagionali e 6 reti) e resta in scadenza 2021 con il club di Ferrero.

La società meneghina pensa al ritorno del 23enne di Manerbio, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e quindi ‘utile’ per la prossima lista Champions. In tal senso, Conte sarebbe andato su tutte le furie visto che sta richiedendo da tempo un vice Lukaku di esperienza e spessore internazionale per far rifiatare il belga.

Situazione in divenire dunque, un altro motivo di ‘scontro’ si aggiunge alla querelle tra l’allenatore leccese e la società di Steven Zhang.

