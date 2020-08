Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona | Spunta la data dell’affare

Dopo le tante discussioni di questi mesi, arriva la decisione del Barcellona riguardo il possibile acquisto di Lautaro Martinez dall’Inter

È stata nel complesso una stagione positiva fin qui per l’Inter, che non è ancora riuscita a portare nuovi trofei in bacheca ma ha comunque dimostrato una crescita importante rispetto alla stagione scorsa, raggiungendo con largo anticipo un posto nella prossima Champions League e chiudendo al secondo posto in Serie A, a solo un punto dalla vetta.

Ora però la compagine nerazzurra ha una ghiotta occasione per riportare un titolo dopo quasi dieci anni dall’ultima volta, e ci proverà in queste due settimane attraverso le gare di Europa League. Questa sera ci sarà il primo incontro con il Getafe, valevole per gli ottavi di finale.

Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona solo quando andrà via Suarez

Mentre la squadra è concentrata sulla ripresa della competizione europea, la società continua a lavorare sul calciomercato sia in entrata che in uscita. Si parla ancora della possibile cessione di Lautaro Martinez, anche se la pista del Barcellona sembrerebbe ormai più lontana.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, non ci sarebbe uno stop definitivo della trattativa, ma l’affare avverrebbe solo in caso di addio di Luis Suarez. I Blaugrana non sarebbero più intenzionati a spendere tanto per dei giovani che potrebbero rivelarsi dei flop e preferiscono trattenere l’uruguaiano che garantisce ancora numeri importanti. In caso di addio potrebbe esserci nuovamente l’assalto per Lautaro.

In questa annata, infatti, analizzando i numeri (gol e assist) Suarez ha fatto meglio di Lautaro nonostante lo stop per infortunio e il Barcellona vorrebbe ripartire da lui.