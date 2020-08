Calciomercato Juventus, super offerta per Cuadrado | C’è la risposta

Juan Cuadrado ha ricevuto una super-offerta. Arriva la decisione della Juventus sul colombiano.

Paratici, Cherubini e Agnelli (Getty Images)La Juventus venerdì sfiderà il Lione, nel ritorno degli ottavi di Champions League. Al termine della stagione, si tireranno le somme per quanto riguarda la panchina di Maurizio Sarri: il tecnico ex Napoli ha vinto lo scudetto, perso due finali in questa stagione e la Champions potrebbe risultare decisiva per il suo futuro. In sede di mercato, è arrivato Arthur dal Barcellona in uno scambio con Miralem Pjanic, ma attenzione anche al fronte uscite. Dalla Spagna è arrivata un’offerta per Juan Cuadrado, che quest’anno con Sarri ha giocato tantissimo da terzino destro.

Juventus, il Valencia vuole Cuadrado

Il Manchester City ha da poco ufficializzato l’acquisto di Ferran Torres dal Valencia. Un giocatore su cui anche la Juventus aveva messo gli occhi, ma Guardiola è riuscito ad anticipare la concorrenza. Operazione complessiva da quasi 40 milioni di euro, ora il Valencia è alla ricerca del sostituto.

Il club spagnolo è molto interessato a Juan Cuadrado, in scadenza nel 2022 con la Juve. Ci sono già stati contatti tra il procuratore Alessandro Lucci e il Valencia, con cui ci sono ottimi rapporti visto anche l’affare Florenzi. La Juventus, però, non ha intenzione di privarsi del colombiano e ha respinto ogni possibile offerta.

