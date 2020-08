Calciomercato Lazio, offerto Cavani | I dettagli

La Lazio si conferma tra le squadra più attive in questo calciomercato: per l’attacco spunta la clamorosa ipotesi Cavani. Ma la dirigenza è cauta

Grande fermento in casa Lazio. Dopo aver concluso il campionato al quarto posto, la squadra di Inzaghi si prepara per affrontare al meglio la Champions League. Secondo ultime indiscrezioni, l’entourage del bomber uruguaiano Edinson Cavani, avrebbe contattato la dirigenza biancoceleste per offrire il proprio assistito. A frenare la trattativa sul nascere ci sarebbe però l’altissimo ingaggio dell’attaccante, che al Paris Saint Germain percepiva circa 10 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Lazio, i tifosi sognano Cavani ma l’accordo è difficile.

Il ds Tare sta studiando i prossimi colpi per rinforzare la Lazio, chiamata a disputare nella prossima stagione la Champions League (13 anni dall’ultima volta). Una delle priorità di Mister Inzaghi, è certamente l’attaccante da affiancare a Ciro Immobile, fresco vincitore della scarpa d’oro con i suoi 36 gol in campionato (eguagliato il record di Higuain).

Edinson Cavani risponderebbe sicuramente al profilo richiesto dal tecnico biancoceleste. L’attaccante uruguaiano, attualmente svincolato dopo la sua lunga esperienza al PSG (sei stagioni condite da ben 200 reti), è in cerca di una nuova opportunità, ed il 33enne ex Napoli e Palermo tornerebbe volentieri nel campionato italiano. Lo stipendio del calciatore non rientra negli standard del club capitolino, con il presidente Lotito da sempre attento al tetto ingaggi.

Nelle ultime ore Tare sta lavorando ad altre operazioni, sia in uscita (Caicedo prossimo all’addio) che in entrata (vicino Borja Mayoral). Resta da vedere dunque se per Cavani la dirigenza della Lazio sarà disposta ad un investimento pesante, per puntare con decisione al prossimo campionato di Serie A.

