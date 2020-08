Calciomercato Milan, assalto in casa Napoli | Rischio ‘beffa’ per l’Inter

Milan alla ricerca di rinforzi per il centrocampo. Pioli vuole un’alternativa a Kessie e per questo potrebbe fare il nome di un calciatore attualmente in forza nel Napoli di Gattuso e nel mirino già dell’Inter

Stefano Pioli ha chiesto ai suoi dirigenti l’acquisto di un centrocampista muscolare, insomma di una alternativa a Franck Kessie. L’ivoriano si è rilanciato alla grande nel 4-2-3-1, di cui è uno dei pilastri insieme al compagno di reparto Bennacer. Per il tecnico rossonero e il Milan ora è praticamente intoccabile, ma serve come il pane una sorta di vice considerato che nella prossima stagione il club rossonero sarà impegnato pure in Europa League, ammesso che riesca a superare i preliminari.

Calciomercato Milan, assalto ad Allan: soldi più contropartita e Inter ko

Maldini e Massara, su indicazione magari proprio di Pioli, potrebbero bussare in casa Napoli chiedendo il cartellino di Allan. Il brasiliano è in rotta con De Laurentiis dal famoso ‘caso’ ritiro-multe e ha perso il posto da titolare, per cui il club partenopeo è ben disposto a privarsene. Parliamo di un profilo senz’altro importante, ma al contempo di un giocatore tutto da ‘ricostruire’ visto che oggi è un lontano parente – anche a causa di qualche problema fisico di troppo – di quello che un anno fa sarebbe potuto andare al Paris Saint-Germain per una cifra forse superiore agli 80 milioni di euro. La sua valutazione attuale raggiunge massimo i 30 milioni, prezzo che il Milan potrebbe toccare infilando nell’operazione il cartellino di Calabria. Il terzino è in uscita e con Gattuso, che potrebbe aver bisogno di un rimpiazzo di Di Lorenzo qualo Hysaj dovesse partire, c’era feeling in rossonero…

Andando sul concreto, l’offerta dei rossoneri potrebbe essere di 18 milioni più il 23enne bresciano e qualche bonus. Va detto che su Allan c’è da tempo l’Inter, oltre naturalmente all’Everton di Carlo Ancelotti, anche se l’interesse nerazzurro può sfumare con l’addio di Conte.

