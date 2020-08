Calciomercato Milan, obiettivo dal Real Madrid | Si pensa al prestito

Il Milan lavora in chiave calciomercato e cerca rinforzi per la prossima stagione: si pensa al colpo dal Real Madrid in prestito

Chiusa la stagione, il Milan cerca di accelerare le operazioni di mercato visto che il tempo prima di tornare in campo non sarà moltissimo. I rossoneri infatti dovranno affrontare anche i preliminari di Europa League, che dovrebbero partire intorno al 17 settembre. In casa Milan quindi si lavora per arrivare a mettere a segno colpi importanti ed il mirino rossonero sembrerebbe essersi fermato in casa Real Madrid. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, la società milanista avrebbe messo nel mirino Martin Odegaard, trequartista dei ‘blancos’ tornato dal prestito alla Real Sociedad. Secondo il sito spagnolo il Milan starebbe pensando di presentare un’offerta di circa 3 milioni per avere il norvegese in prestito per un anno. Importante sarà vedere se il Real Madrid inserirà qualche clausola o meno nel possibile riscatto. Un obiettivo dunque che sarebbe in linea con il progetto di Ivan Gazidis, vista la sua giovane età

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, assalto in casa Napoli | Rischio ‘beffa’ per l’Inter