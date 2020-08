Calciomercato Milan, sprint in difesa | Spunta anche la Roma!

Il Milan prova ad accelerare per il colpo in difesa nel calciomercato estivo: anche la Roma pronta ad inserirsi per il big

Con la Serie A ormai archiviata, in attesa dell’inizio della prossima stagione, Roma e Milan potrebbero sfidarsi in sede di calciomercato. Uno degli obiettivi da tempo accostati al club rossonero sarebbe finito anche sul taccuino della dirigenza romanista per rinforzare la squadra di Fonseca. Ecco i possibili scenari.

Calciomercato Milan e Roma, colpo più vicino: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sport‘, la Roma potrebbe farsi avanti nelle prossime settimane per uno degli esuberi del Barcellona di Quique Setien. Si tratta di Samuel Umtiti, centrale ormai fuori dal progetto blaugrana e accostato da tempo anche al Milan.

Secondo il portale, l’agevolazione fiscale potrebbe favorire l’approdo di Umtiti in Serie A dove, di fatto, percepirebbe lo stesso stipendio garantito dal Barcellona (5 milioni annui). Il Milan non perde di vista il giocatore ma ‘Sport’ pone la Roma in pole position.

Il club di Pallotta è deciso a farsi avanti con il Barcellona, proponendo un prestito con diritto di riscatto visto il ritorno in Smalling allo United.

