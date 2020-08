Calciomercato Roma, vicino il colpo in difesa | I dettagli

La Roma è sempre più vicina a Jan Vertonghen: il difensore belga, dopo la scadenza con il Tottenham, è pronto per il trasferimento in giallorosso. Gran colpo per Fonseca.

Il momento sembra finalmente maturo: Jan Vertonghen è prossimo a diventare un giocatore della Roma. L’esperto difensore belga, dopo otto stagioni con la maglia del Tottenham, è pronto per la nuova avventura in giallorosso. Fonseca avrà così a disposizione il difensore che cercava con insistenza, soprattutto dopo la partenza di Chris Smalling, tornato al Manchester United.

Il nazionale belga, approdato al Tottenham nel 2012, non ha rinnovato il suo contratto con gli Spurs (scaduto il 27 luglio). Dopo un iniziale interesse del Milan, il difensore è finito nel mirino della Roma, con la dirigenza capitolina pronta a soddisfare le richiesta economiche del difensore (3 milioni di sterline il suo stipendio al Tottenham).

Calciomercato Roma, a breve l’annuncio di Vertonghen. Gran rinforzo per la difesa giallorossa.

Ottima notizia dunque per Fonseca. Il tecnico giallorosso, impegnato a preparare la gara di domani in Europa League contro il Siviglia, aveva manifestato nei giorni scorsi il suo disappunto per il ritorno di Smalling al Manchester United, dopo la fine del prestito alla Roma.

Cresciuto calcisticamente nell’Ajax, Vertonghen nell’ultima stagione non ha trovato molto spazio nelle gerarchie di Mourinho. Punto fermo nella gestione Pochettino, il difensore belga è finito ai margini con il tecnico portoghese, con l’ultima fugace apparizione in campionato contro il Newcastle.

Ottimo nello stacco di testa e abile a calciare le punizioni, Vertonghen rappresenta senza dubbio un ottimo acquisto da parte della Roma, in vista dell’intensa stagione che attende i capitolini, tra campionato ed Europa League.

