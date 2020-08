Calciomercato Inter, si chiude il maxi scambio | Marotta beffato!

In casa Inter arrivano importanti novità per l’obiettivo di calciomercato, da tempo nel mirino di Conte: arriva la mega offerta

Il 2-0 sul Getafe ormai alle spalle, in casa Inter il chiodo fisso si chiama calciomercato. La società di Steve Zhang si guarda intorno a caccia di colpi di spessore e deve registrare, secondo quanto appreso in Spagna, cattive notizie per uno dei colpi tanto richiesti da mister Conte. Arriva la super offerta: Marotta vicinissimo alla beffa.

Calciomercato Inter, ecco l’offerta: firma vicina

E’ stato vicinissimo al Real Madrid di Zinedine Zidane la scorsa primavera, adesso David Alaba avrebbe deciso il suo futuro: vuole solo il Barcellona. Il polivalente esterno austriaco, all’occorrenza centrale difensivo, è sul taccuino di Marotta da tempo ma la sua prossima squadra sarà con ogni probabilità quella allenata da Setien.

A rivelarlo è ‘Don Balon‘ che scrive come il Bayern Monaco abbia avanzato una proposta ai catalani e che il presidente Bartomeu sarebbe pronto ad accettare già oggi. Il cartellino del talento Pedri, 17enne attaccante blaugrana, e 26 milioni di euro per il cartellino di Alaba.

Una trattativa che rischia di vivere l’accelerata decisiva già nelle prossime ore. Inter dunque superata: Alaba verso il Barcellona.

