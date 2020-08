Calciomercato Inter, beffa Marotta | Vicino al rinnovo!

L’Inter dovrebbe cambiare obiettivo di mercato visto che il giocatore nel mirino sarebbe sul punto di rinnovare con il suo attuale club: l’indiscrezione dall’Inghilterra!

Altri problemi in casa Inter. Dopo la sfuriata di Conte, potrebbe arrivare nelle prossime ore una nuova beffa per Beppe Marotta per quanto riguarda un obiettivo di mercato nerazzurro. L’indiscrezione è stata lanciata direttamente dal tabloid “Daily Telegraph“.

Calciomercato Inter, Aubameyang ad un passo dal rinnovo

L’attaccante dell’Arsenal, Pierre Aubameyang, sarebbe sul punto di rinnovare il suo contratto con i “Gunners” fino al 2023. Quello attuale scadrà il prossimo anno, ma il centravanti africano potrebbe pensare così al biennale: la fumata bianca arriverà breve dopo anche la vittoria della FA Cup. Lo stesso manager spagnolo, Mikel Arteta, starebbe spingendo per la sua permanenza dopo il feeling instaurato tra i due. Così l’Inter dovrebbe virare su un altro obiettivo per rinforzare il reparto offensivo in casa di addio di Lautaro Martinez, che resta sempre nel mirino del Barcellona.

