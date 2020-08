Calciomercato Juventus, assalto per Bentancur | L’affare con il City

La Juventus continua ad essere la protagonista assoluta in Italia e non solo: il club bianconero potrebbe pensare ad un affare importante con il Manchester City

Non solo Champions League, ma anche numerose trattative di calciomercato. La Juventus vorrebbe puntellare la rosa a disposizione con acquisti di spessore in vista della prossima stagione. Rodrigo Bentancur, uno dei protagonisti in positivo sotto la gestione Sarri, potrebbe essere la chiave per mettere in piede un affare con il Manchester City.

Calciomercato Juventus, Bentancur la chiave per Jesus

Nelle scorse settimane lo stesso club bianconero avrebbe messo nel mirino l’attaccante brasiliano, Gabriel Jesus, il rinforzo fondamentale in caso di addio di Gonzalo Higuain, pronto a salutare al termine della stagione. E proprio il centrocampista uruguaiano della Juventus potrebbe essere fondamentale in questa trattativa con il club inglese.

Sarri lo ha impiegato sia davanti alla difesa che come interno in un centrocampo a tre mettendo in mostra tutto il suo potenziale. Guardiola lo tiene in considerazione ormai da tanto tempo, ma lo stesso club bianconero non avrebbe intenzione di cederlo così facilmente.

Dopo lo scambio ufficializzato con il Barcellona con Pjanic e Arthur protagonisti, prende piede un’altra trattativa con diversi calciatori interessanti.

