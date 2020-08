Calciomercato, Rangnick allo scoperto | Messaggio al Milan!

Ralf Rangnick, vicinissimo a firmare con il Milan nel calciomercato estivo, torna a parlare del mancato approdo in rossonero: ecco le sue parole

E’ stato ad un passo dal firmare, in prima persona, l’ennesima rivoluzione in casa Milan. Adesso, però, Ralf Rangnick è lontano dai colori rossoneri. Il tecnico tedesco, accostato con forza al club di via Aldo Rossi negli ultimi mesi, ha voluto dire la sua sul mancato approdo sulla panchina del ‘Diavolo‘ nel calciomercato estivo. Ecco le sue parole.

Calciomercato, Milan senti Rangnick: “Nessun senso”

Süddeutsche Zeitung, uno dei più importanti quotidiani tedeschi, ha intervistato Ralf Rangnick che ha detto la sua sul mancato passaggio al Milan in vista della prossima stagione: “Da quando ha ripreso il campionato dopo il lockdown, il Milan ha fatto benissimo. Nove vittorie e tre pareggi”.

Il tedesco si è poi sbilanciato su quanto accaduto: “Non sarebbe stata una scelta saggia andare a Milano. Non importa da quale prospettiva si guardi la vicenda, dalla mia o da quella del Milan. Dopo quanto accaduto, non sarebbe stato giusto”.

Il tecnico ha poi aggiunto: “Si tratti di allenatori, giocatori, direttori sportivi o tifosi, avrei fatto fatica a capire perchè il Milan avrebbe voluto cambiare tanto dopo un periodo così positivo come quello appena vissuto dai rossoneri”.

