Calciomercato, cessione Roma | UFFICIALE: c’è l’accordo!

Attraverso un comunicato ufficiale, la Roma ha reso noto di aver raggiunto l’accordo per la cessione della società di Pallotta a Friedkin

“ASRoma.com conferma che questa notte è stato raggiunto un accordo tra AS Roma SPV, LLC, l’azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A, e il Friedkin Group per la vendita del Club“, così la nota pubblicata poco fa che di fatto ufficializza il passaggio di consegne. Si tratta, come si può leggere nel comunicato inviato alla ‘CONSOB’ di un “accordo vincolante di acquisto di azioni con The Friedkin Group, Inc. (“Friedkin”) ai sensi del quale, tra le altre cose, AS Roma SPV cederà a Friedkin la sua partecipazione di controllo detenuta nel Club e alcune attività correlate, compresi i fondi che ha messo a disposizione del Club per supportare la sua prevista capitalizzazione, e Friedkin assumerà alcune passività relative al Club”.

Calciomercato. è ufficiale: la Roma passa a Friedkin. I dettagli

Un affare conclusosi nella notte con la società giallorossa che saluta Pallotta e dà il benvenuto al suo nuovo proprietario. A Friedkin viene ceduta “l’intera partecipazione detenuta da AS Roma SPV nel Club pari all’86,6% del capitale sociale del Club, di cui una partecipazione diretta del 3,3% del capitale sociale del Club e di una partecipazione indiretta dell’83,3% detenuta da AS Roma SPV attraverso la sua controllata NEEP Roma Holding S.p.A., per un prezzo di acquisto pari a Euro 0,1165 per azione”.

