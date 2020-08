Calciomercato Roma, ritorno Petrachi | Addio Fonseca: erede shock

La Roma, dopo l’approdo ufficiale di Friedkin, può vivere una vera e propria rivoluzione: dal ritorno di Petrachi al ribaltone in panchina

E’ tempo di grandi cambiamenti in casa Roma. Il club capitolino, che nelle scorse ore ha annunciato ufficialmente il cambio di proprietà, potrebbe vivere una vera e propria rivoluzione durante il calciomercato estivo. Possibile il ritorno di Petrachi e l’addio di Fonseca: ecco chi potrebbe sedere sulla panchina della squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, Fonseca può salutare: ecco l’erede

Uno scenario tutt’altro che improbabile quello dipinto dal giornalista de ‘Il Tempo’ Filippo Biafora che, a ‘Teleradiostereo’ ha lanciato la ‘bomba’ in casa Roma: il ritorno di Gianluca Petrachi. “L’arrivo entro il 31 agosto di Friedkin può incidere sulla programmazione futura. Si tratta di una voce ma non è da escludere il ritorno, nella dirigenza giallorossa, di Petrachi“.

Uno scenario clamoroso con ripercussioni anche su Fonseca, con il quale Petrachi non ha un feeling straordinario. Ecco quindi che l’ex ds potrebbe dare il via ad un ribaltone anche in panchina, con il nome di Maurizio Sarri pronto a tornare di moda per i capitolini.

Se il tecnico di Figline dovesse lasciare come sembra la Juventus a fine stagione, le porte di Trigoria potrebbero aprirsi proprio grazie a Petrachi. La Roma potrebbe offrire a Sarri un contratto biennale da 5 milioni a stagione.

