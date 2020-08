Juventus-Lione, Sarri in conferenza | Le ultime su Dybala

La Juventus è pronta a vivere l’appuntamento cruciale per la stagione dei bianconeri, in Champions League, contro il Lione di Garcia: ecco le parole di Sarri

Il ritorno degli ottavi di Champions League il palcoscenico per la rimonta che in casa Juventus sperano di portare a termine. L’1-0 dell’andata contro il Lione di Garcia è solo un lontano ricordo. In tal senso si è espresso il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri in conferenza stampa: ecco le sue parole.

Juventus-Lione, Sarri non si sbilancia: “Ecco come sta Dybala”

Paulo Dybala al centro dei pensieri di Sarri. Le condizioni fisiche dell’argentino, in fortissimo dubbio per la sfida contro il Lione, restano ancora da definire: “Se sarà convocato? Non lo sappiamo ancora, è nelle mani dello staff medico. Bisognerà vedere l’evoluzione tra oggi e domattina, poi si valuterà il livello di disponibilità di Paulo”.

Nell’ultima seduta d’allenamento, l’attaccante argentino ha iniziato con un lavoro individuale. Ecco quindi che le prossime ore saranno decisive per capire se la ‘Joya’ sarà a disposizione di Sarri per quello che viene considerato, a tutti gli effetti, il crocevia della stagione bianconera.

