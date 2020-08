Calciomercato Inter, futuro Vidal | Arriva l’annuncio del cileno

L’Inter è concentrata sul campo e nel frattempo continua a lavorare sul mercato. Il centrocampista si allontana: arrivano le sue parole

È nel complesso una buona stagione quella che sta vivendo l’Inter, che ha chiuso il campionato di Serie A al secondo posto migliorando la quarta posizione raggiunta la scorsa stagione e può ancora dire la sua in Europa League, dove ha esordito in questo post-lockdown con una vittoria per 2-0 contro il Getafe.

Lunedì prossimo ci sarà un altro appuntamento importante, forse ancor più impegnativo, contro il Bayer Leverkusen. La compagine tedesca ha eliminato ieri il Rangers ed è probabilmente l’ostacolo più importante nel cammino verso la finale, ma l’Inter sulla carta è superiore e ha i mezzi per arrivare fino in fondo.

Calciomercato Inter, Vidal più lontano: “Se Dio vuole resterò al Barcellona”

Mentre la squadra è concentrata per riportare un trofeo dopo quasi dieci anni, la società continua a lavorare sul calciomercato. Si va a caccia anche di un colpo a centrocampo ma ancora una volta non dovrebbe arrivare la svolta per Arturo Vidal, che ha dichiarato di voler restare al Barcellona ai microfoni del Mundo Deportivo.

Queste le sue parole: “Mi manca un anno di contratto e con tutto quello che è successo, oggi mi sento importante, sento molto affetto della squadra, ho tanti ottimi amici e spero di rispettare il contratto. Voglio vincere la Champions per poi cercare il Triplete l’anno prossimo. Futuro? Se Dio vuole resterò qui”.

Il cileno è inseguito da tanti anni dalla compagine nerazzurra ma a quanto pare anche in questa occasione l’affare non si concretizzerà.

