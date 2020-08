Calciomercato Juventus, futuro Sarri | Tweet al veleno

Sarri ha parlato in conferenza stampa poco prima di Juventus-Lione e si è espresso anche sul suo futuro. Successivamente, è arrivato un tweet sulle parole del tecnico ex Napoli.

La Juventus questa sera scenderà in campo contro il Lione. L’obiettivo è superare il turno all’Allianz Stadium, ribaltando l’1-0 del Parc OL. Da questa partita dipenderà anche il futuro di Maurizio Sarri, mai sicuro del suo posto da allenatore bianconero durante questa stagione. E’ arrivata la vittoria dello scudetto, pur senza mai convincere appieno per la proposta di gioco, e due finali perse in stagione. La Champions League, dunque, sarà lo spartiacque decisivo. Sarri in conferenza stampa ha parlato del suo futuro e poco dopo è arrivata una frecciata da parte del giornalista di Repubblica, Maurizio Crosetti.

Juventus, l’attacco a Sarri

Una vittoria con il Lione potrebbe non bastare a Maurizio Sarri, per tenersi saldo sulla panchina della Juve. E l’ex allenatore del Napoli ha parlato in conferenza di un possibile esonero: “I nostri dirigenti non sono dilettanti. Credo che la scelta sia stata fatta, al di là del risultato della partita di domani“. Tuttavia, secondo Crosetti il club bianconero sembra orientato verso altre piste e la decisione è già stata presa: “Proprio perché non sono dilettanti, hanno già deciso“.

Chi potrebbe sostituire Sarri? In Spagna hanno rilanciato l’interesse di Zidane, con le chiamate di Cristiano Ronaldo per convincere Zizou ad approdare a Torino per vincere la Champions. Gli altri candidati sono Mauricio Pochettino, per la sua grande attitudine a gestire i grandi giocatori. O l’opzione italiana, come Simone Inzaghi.

Credo che Maurizio Sarri non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione. Comunque. — maurizio crosetti (@m_crosetti) August 7, 2020

Hanno già deciso proprio perché non sono dei dilettanti, caro Maurice — maurizio crosetti (@m_crosetti) August 7, 2020

