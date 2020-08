Calciomercato Juventus, addio Zidane | Anche il top player si allontana

In casa Juventus si infrange il sogno Zinedine Zidane per la panchina: insieme al tecnico francese anche un top player si allontana

Continua ad essere in bilico il futuro di Maurizio Sarri alla Juventus. Così i bianconeri da tempo si guardano intorno per un eventuale sostituto di rilievo. Il sogno Zidane però sembrerebbe ormai definitivamente sfumato. Con il mancato arrivo del tecnico francese anche il top player obiettivo di mercato si allontana.

Calciomercato Juventus, Zidane resta al Real Madrid: ora anche Pogba è più lontano

In casa Juventus saranno molti i dubbi da sciogliere per la prossima stagione. Uno tra tutti, il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. Nonostante la vittoria dello scudetto, sarà fondamentale l’andamento in Champions League per decidere il destino dell’allenatore juventino. Per mesi in casa Juventus si è sognato l’arrivo di Zinedine Zidane in panchina, ma questo sogno sembrerebbe ormai sfumare. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, il tecnico francese sarebbe ormai certo di restare al Real Madrid dopo la vittoria della Liga. Con lui però anche un grande obiettivo di mercato si allontana.

Infatti anche il ritorno di Paul Pogba sembrerebbe essere ormai vicino a sfumare, visto che il centrocampista francese sarebbe stato un regalo di benvenuto per Zinedine Zidane. Così senza l’arrivo dell’allenatore dei ‘blancos’, anche il ritorno a torino del centrocampista campione del mondo sarebbe difficile. Duro colpo dunque ai sogni di mercato della Juventus per la prossima stagione.

