Calciomercato, via libera Milan | Torna in Serie A!

Calciomercato Milan, i rossoneri tornano su un obiettivo a centrocampo: ecco il profilo che piaceva a Giampaolo e gradisce anche Stefano Pioli

Il Milan, archiviata la stagione con il sesto posto in campionato, ripartirà dalle conferme di Pioli e quelle in arrivo di Ibrahimovic e Donnarumma per proseguire sull’abbrivio degli ultimi sei mesi. Rossoneri che dovranno partire subito forte a settembre, anche per l’impegno nei preliminari di Europa League, primo obiettivo da non fallire assolutamente. La squadra ha dimostrato ottime potenzialità negli ultimi tempi, ma dei rinforzi serviranno senz’altro per provare a salire ulteriormente di livello. L’obiettivo deve essere il ritorno in Champions League, che manca ormai da troppo tempo.

Calciomercato Milan, nuovo assalto a Torreira: l’Arsenal lo mette in vendita

Tra gli obiettivi di mercato, torna d’attualità Lucas Torreira, che era stato già inseguito nelle passate sessioni. L’uruguaiano era un pallino di Giampaolo, in ogni caso anche Pioli gradisce molto il suo profilo. Per caratteristiche, sarebbe un centrocampista che potrebbe aggiungere caratteristiche inedite nello scacchiere. Il giocatore, stando a quanto riportato dal ‘Telegraph’, verrà messo sul mercato dall’Arsenal. Negli ultimi tempi, le cose non sono andate per il meglio per lui con la maglia dei ‘Gunners’.

Già con Emery aveva perso il posto a favore di Guendouzi, le cose non sono andate meglio con l’avvento in panchina di Mikel Arteta. Diverse panchine per lui nel finale di stagione, che ha visto spesso preferiti Ceballos e Xhaka dall’allenatore, a questo punto l’addio potrebbe effettivamente concretizzarsi. Il Milan, dunque, può riprovarci, ma viene segnalato anche un interessamento da parte della Fiorentina.

