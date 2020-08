Calciomercato Milan, l’ex nerazzurro sulla trequarti | Affare low cost

Milan in cerca di rinforzi capaci di alzare il livello della squadra. Un’idea dei rossoneri potrebbe essere l’ex Inter ora fuori il progetto del suo club. Si tratta di un giocatore congeniale al 4-2-3-1

Archiviata la stagione, il Milan si è messo subito al lavoro per cercare di puntellare la rosa con tre-quattro rinforzi di spessore. Per la corsia destra si parla con insistenza di Aurier del Tottenham, mentre per la mediana sappiamo che Pioli ha chiesto una valida alternativa all’intoccabile Kessie. In sostanza un giocatore muscolare che possa far rifiatare l’ivoriano, uno dei perni del 4-2-3-1. Ovvero di un modulo che sarebbe congeniale a un ex Inter un po’ fragile ma di grande qualità, oggi prendibile davvero a poco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare shock | C’è dentro anche Godin!

Calciomercato Milan, ‘occasione’ Rafinha: i dettagli

Parliamo di Rafael Alcantara do Nascimento, noto semplicemente come Rafinha. In nerazzurro da gennaio a giugno 2018, il fantasista brasiliano figlio dell’ex calciatore di Serie A Mazinho e fratello del più famoso Thiago Alcantara non è stato riscattato dal Celta Vigo nonostante una buona stagione e soprattutto non rientra nei piani del Barcellona. E’ uno dei tanti, tantissimi esuberi del club blaugrana, per questo motivo una ‘occasione’ di calciomercato perché prendibile a condizioni economiche a dir poco favorevoli. I catalani vogliono sui 15-18 milioni, ma potrebbero scendere fino a 10 milioni di euro considerato che il 27enne ha anche il contratto in scadenza nel giugno 2021.

Si tratterebbe in sostanza di un affare ‘low cost’, con il Milan che tuttavia si assicurerebbe un elemento di indubbia qualità, l’ideale per supportare al meglio gli attaccanti, su tutti Zlatan Ibrahimovic.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, vicina la cessione | Cifre e dettagli

Calciomercato Lazio, offerta per il bomber | Cifre e dettagli