Champions League, Juventus-Lione live | Arbitro protagonista nel primo tempo

Finisce 1-1 il primo tempo dell’ottavo di ritorno di Champions League tra Juventus e Lione. Due rigori sospetti assegnati dall’arbitro Zwayer e confermati, tra le polemiche, dal VAR.

Primo tempo all’insegna delle polemiche quello tra Juventus e Lione. Nella partita di ritorno valida per gli ottavi di finale di Champions League, le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-1. A decidere momentaneamente il risultato, due rigori concessi dall’arbitro Zwayer.

All’undicesimo il tedesco punisce una scivolata in area di Betancur nei confronti di Ekambi. Il VAR conferma la decisione del direttore di gara nonostante il regolare intervento del centrocampista juventino. Decisiva, forse, una spinta di Bernardeschi, precedente alla scivolata dell’uruguaiano.

Al 40esimo la Juve pareggia i conti: punizione di Cristiano Ronaldo che sbatte sulla barriera del Lione, toccando il braccio del capitano Depay. Zwayer assegna il rigore per i bianconeri, con i francesi ad accerchiare l’arbitro per via del braccio attaccato al corpo di Depay durante la respinta. Dopo il check, il VAR conferma nuovamente la decisione del direttore di gara. Cristiano Ronaldo trasforma il rigore.

Primo tempo tra le polemiche all’Allianz Stadium, ma la qualificazione per la Juve è ancora a portata di mano…

