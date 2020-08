Calciomercato Juventus, Paratici in Premier | ‘Scippo’ ai bianconeri!

Dopo aver esonerato Maurizio Sarri, la Juventus otrebbe anche decidere di separarsi da Fabio Paratici

In casa Juventus, oltre a Maurizio Sarri, potrebbe anche lasciare il direttore sportivo Fabio Paratici. L’ufficialità dell’esonero di Sarri è arrivata oggi e oltre a lui, anche il ds potrebbe lasciare il club bianconero. Paratici approderebbe in Premier League, precisamente al Manchester United e potrebbe voler portare con sé Rodrigo Bentancur, che però è incedibile. Possibile, però, un tentativo con una proposta da 60 milioni di euro, proposta che potrebbe magari far vacillare la società bianconera

Calciomercato, addio Paratici: la Juventus smentisce

La Juventus ha comunque enuto a precisare all’ANSA che la posizione del direttore sportivo non è in bilico: “Sono “totalmente infondate” le voci di un allontanamento di Fabio Paratici dalla Juventus. Lo rende noto all’ANSA il club bianconero, che smentisce le indiscrezioni circolate sul dirigente nelle ultime ore. Lo stesso presidente Agnelli, del resto, subito dopo l’eliminazione dalla Champions League aveva ribadito la fiducia nei confronti del dirigente e del vicepresidente Pavel Nedved“.

