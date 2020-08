Calciomercato Juventus, Pirlo nuovo allenatore | Il comunicato

La Juventus ha reso noto sui propri canali ufficiali, la nomina di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della prima squadra. L’ex centrocampista succede a Sarri.

Ora è ufficiale: Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. La società bianconera ha reso noto sui propri canali ufficiali, i dettagli del contratto firmato dall’ex centrocampista di Juve e Milan, tra le altre. Pirlo si è legato alla Juventus con un contratto biennale fino al 30 giugno 2022.

Il Campione del mondo, era stato nominato allenatore della squadra Under 23 della Juve. Sfida di ben altra portata quella che si prospetta ora per il “Maestro”: riportare la Juventus sul tetto d’Europa, dopo l’annata disastrosa con Maurizio Sarri in panchina, culminata con l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano del Lione.

