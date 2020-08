Calciomercato Juventus, ultimatum Ronaldo | Bomber o addio

In casa Juventus Cristiano Ronaldo inizia a dettare le sue condizioni per restare in bianconero: arrivo del bomber o addio sicuro

Tanta delusione nella Juventus dopo l’eliminazione in Champions League di ieri sera. L’obiettivo europeo anche quest’anno è fallito e tra i più deluso c’è ovviamente Cristiano Ronaldo. Ora il fenomeno portoghese vuole una squadra vincente per la prossima stagione e pone le condizioni. Prendere il bomber o addio ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole Raul Jimenez: senza il messicano anche il fenomeno portoghese dice addio

Come dichiarato dal presidente della Juventus, Andrea Agnelli, sono giorni di riflessione questi in casa bianconera. Dopo l’uscita dalla Champions League per mano del Lione ed un campionato più sofferto del solito, la società juventina tira le somme, ma non solo. Infatti a fare i bilanci è anche Cristiano Ronaldo, che ora sembrerebbe pronto a passare all’offensiva. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il fenomeno portoghese avrebbe posto delle condizioni alla società per la sua permanenza.

Questa condizione si chiamerebbe Raul Jimenez, attaccante del Wolverhampton che interessa molto alla Juventus. Cristiano Ronaldo avrebbe così imposto alla società l’acquisto del bomber messicano come garanzia per la sua permanenza. La società bianconera dovrà ora essere pronta ad investire se vorrà trattenere il suo uomo migliore anche nella prossima stagione.

