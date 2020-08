Calciomercato Juventus, UFFICIALE l’esonero di Sarri

La Juventus ha deciso di esonerare Maurizio Sarri dopo l’eliminazione in Champions contro il Lione.

Questa mattina, sembrava prendere corpo l’ipotesi dimissioni per Maurizio Sarri, dopo l’eliminazione di ieri sera contro il Lione in Champions League. Tuttavia, la Juventus ha deciso di agire direttamente un giorno dopo l’uscita dagli ottavi: infatti, Andrea Agnelli ha deciso di esonerare Sarri. La notizia è stata già comunicata alla squadra e allo staff. Sembrava che si dovesse attendere qualche giorno, ma la nuova stagione inizierà tra circa un mese e la Juve ha deciso di accelerare i tempi. Di seguito, il comunicato ufficiale: “Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con la vittoria del nono Scudetto consecutivo, coronamento di un percorso personale che lo ha portato a scalare tutte le categorie del calcio italiano“.

