Champions League, Barcellona-Napoli | Ufficiali gli undici titolari

Tutto pronto per il big match del Camp Nou. Barcellona e Napoli sono pronte a sfidarsi nel match di ritorno degli ottavi di finale della Uefa Champions League. Si parte dall’1-1 del San Paolo.

Pallone Champions League (foto dal webResi ufficiali gli undici titolari di Barcellona e Napoli. Le due squadre sono pronte a sfidarsi nella “bolla” del Camp Nou nell’attesissimo match di ritorno degli ottavi di finale della Uefa Champions League. All’andata finì 1-1, con la squadra di Gattuso in grado di fermare Messi e co. grazie a una partita di grande sacrificio, sospinti per tutta la durata del match dal caldissimo pubblico del San Paolo.

Pubblico che questa sera sarà invece assente, con un Camp Nou tristemente deserto ma pronto ad ospitare una partita che promette scintille. Per tentare l’impresa che porterebbe il Napoli per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale, Rino Gattuso si affida al miglior undici possibile: solito 4-3-3 con Manolas al centro della difesa al fianco di Koulibaly. Sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui, che vince il ballottaggio con Hisay, mentre a centrocampo spazio a Demme in cabina di regia. Grande sorpresa in attacco, con il capitano Lorenzo Insegne schierato titolare da Gattuso, nonostante le condizioni non ottimali del talento napoletano. A completare il tridente offensivo i soliti Mertens e Callejon.

Per il Barça, Quique Setién costretto ad affrontare perdite importanti a centrocampo: out Busquets e Vidal, De Jong a fare da regista affiancato da Rakitic e Sergi Roberto. Buone notizie nel reparto offensivo, con il pieno recupero di Luis Suarez al centro dell’attacco. Messi e Griezmann a completare il super tridente dei “Culé”.

Champions League, Barcellona-Napoli | Ecco i ventidue in campo

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne

