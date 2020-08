Calciomercato Inter, scambio folle | Due big più cash per il sogno di Conte

In caso di permanenza all’Inter, Conte potrebbe provare l’assalto per il sogno Pogba. Skriniar e Brozovic sacrificati per il francese del Manchester City

Si deciderà a fine stagione, al termine dell’Europa League, il futuro di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Il faccia a faccia risolutivo si avrà quindi solo nelle prossime settimane dopo lo sfogo del tecnico salentino nel post-gara di Bergamo. Inevitabilmente, dalla conferma o dall’addio dell’ex Ct della Nazionale, dipenderanno anche le strategie di mercato del club nerazzurro. Tra arrivi e partenza, la gestione della campagna trasferimenti da parte del duo Marotta-Ausilio avrà un’impronta diversa in base al destino di Conte.

Inter, Conte sogna Pogba: Skriniar e Brozovic nel super scambio

Un’ipotetica vittoria in Europa League potrebbe avvicinare la conferma del tecnico leccese, sotto contratto fino al 2022 con l’Inter con un ingaggio di oltre 11 milioni di euro a stagione. Se Conte dovesse restare a Milano potrebbe esserci l’uscita di alcuni big, considerando la possibile permanenza in nerazzurro di Lautaro Martinez. Skriniar e Brozovic sarebbero i primi indiziati per fare cassa e puntare su altri obiettivi per rinforzare lo scacchiere interista. Lo slovacco e il croato hanno fornito prestazioni piuttosto discontinue sotto la gestione Conte e potrebbero fungere anche da contropartite in determinati affari. Conte stravede per Kante ma soprattutto per Paul Pogba, sogno proibito anche dell’Ad Marotta e che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza tra un anno con il Manchester United. L’Inter potrebbe tentare l’assalto al francese ex Juve inserendo in un’eventuale trattativa sia Skriniar che Brozovic, valutati circa 110 milioni di euro, oltre ad una parte cash per arrivare ai 150 milioni che chiederebbe il Manchester United per il campione del mondo.

Operazione che rimane comunque ai limiti del possibile e molto onerosa, considerando soprattutto lo stipendio da oltre 16 milioni di euro (bonus esclusi) che Pogba percepisce all’Old Trafford.

