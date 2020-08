Calciomercato Juventus, colpo dall’Ajax | Scambio e soldi

La Juventus è pronta a consegnare ad Andrea Pirlo il primo colpo di mercato. Dopo il suo ingaggio, sembrano cambiati gli obiettivi in casa bianconera.

La Juventus ha ingaggiato nella giornata di ieri Andrea Pirlo come nuovo allenatore, al posto dell’esonerato Maurizio Sarri. In casa Juve, con il cambio di allenatore potrebbero cambiare anche gli obiettivi di mercato. A Pirlo piacciono i calciatori forti tecnicamente, che gli diano la possibilità di giocare un certo tipo di calcio e di gestire bene la palla. Ecco perché il nuovo colpo potrebbe arrivare da una squadra come l’Ajax, che ha fatto del possesso palla uno dei punti di forza degli ultimi anni.

Juventus, van de Beek nel mirino

E’ Donny van de Beek il centrocampista per cui la Juventus potrebbe effettuare un’offerta. Dopo il colpo Arthur dal Barcellona, i bianconeri sarebbero al lavoro per il calciatore dell’Ajax, autore di dieci reti questa stagione tra Eredivisie e Champions League. La Juve potrebbe offrire ai lancieri un conguaglio economico più il cartellino di Cristian Romero per assicurarsi le prestazioni dell’olandese, valutato almeno 40 milioni.

