Calciomercato Juventus, regalo Zidane | Subito un super colpo per Pirlo

Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus al posto di Sarri. L’ex regista potrebbe puntare Casemiro sul mercato, con il Real Madrid che in cambio chiederebbe de Ligt

La Juventus riparte da Andrea Pirlo dopo lo scossone di ieri che ha portato all’esonero di Maurizio Sarri in panchina. L’ex regista, presentato nei giorni scorsi per l’Under 23, sbarca subito in prima squadra nella nuova rivelazione operata da Andrea Agnelli. Subito il salto tra i grandi per il debuttante Pirlo, con la Juventus che scommette sul campione del mondo di Germania 2006 alla prima esperienza alla guida tecnica. Inevitabilmente cambieranno anche le strategie di mercato dei campioni d’Italia, con il 41enne tecnico bresciano che potrebbe suggerire diversi profili soprattutto a centrocampo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo nuovo allenatore | Il comunicato

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ultimatum Ronaldo | Bomber o addio

Juventus, Pirlo punta Casemiro: il Real provoca con de Ligt

Un nome di spessore internazionale che può entrare nei radar di Pirlo è Casemiro, alfiere della mediana di Zidane al Real Madrid. Proprio un’eventuale rottura di ‘Zizou’ con le merengues potrebbe portare all’addio di diversi senatori in seno alla Casa Blanca questa estate. Il francese non andrà alla Juve ma i rapporti non sono più solidissimi con Florentino Perez come confermano le ultime dichiarazioni dello stesso Zidane. Senza l’ex fantasista sarebbe meno complicato un possibile assalto a Casemiro, che il Real valuterebbe almeno 50-55 milioni di euro. I ‘Blancos’ però potrebbe sfruttare al balzo l’occasione e inserire lo stesso brasiliano per tentare un’offensiva per de Ligt, da tempi non sospetti desiderio della dirigenza madrilena per il dopo Sergio Ramos. Il Real potrebbe mettere sul piatto Casemiro e un assegno da circa 40 milioni cash per tentare la Juventus e strappare il sì dei bianconeri per il giovane olandese.

Il nazionale verdeoro è un profilo che intriga tanto la ‘Vecchia Signora’ e lo stesso Pirlo, anche se appare difficile che i campioni d’Italia possano privarsi di un elemento del calibro di de Ligt.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Zidane | Anche il top player si allontana

G.M.