Calciomercato Juventus, due big in partenza | I dettagli

Dopo la nomina di Pirlo, la dirigenza della Juventus è pronta rivoluzionare l’organico. Il club valuta la risoluzione per due big della squadra. Ecco i nomi.

Ore caldissime in casa Juventus: dopo l’esonero di Maurizio Sarri e la nomina di Andrea Pirlo come nuovo allenatore, la dirigenza bianconera sta progettando la nuova squadra da mettere a disposizione dell’ex centrocampista della nazionale.

Dopo alcune cessioni eccellenti, come quella di Miralem Pjanic e nuovi acquisti quali Arhtur e Kulusevski, l’attenzione della società bianconera si sposta ora sulle risoluzioni contrattuali riguardanti alcuni elementi in rosa. Tra i nomi caldi, due in particolare sembrano essere i principali indiziato a lasciare la Juventus in questa finestra di mercato.

Calciomercato Juventus, Higuain e Khedira verso la risoluzione del contratto

A rivelare le intenzioni della Juventus in mattina, il quotidiano ‘Repubblica’, che pubblica i nomi principali sulla lista degli esuberi per Paratici e Nedved. A destare scalpore ci sono i nomi di Gonzalo Higuain e Sami Khedira. Sia il ‘Pipita’ che il tedesco, sono vincolati alla Juve sino all’estate del 2021, ma la volontà dei bianconeri è quella di risolvere anticipatamente i contratti dei due calciatori.

Higuain pesa sulle casse della Juventus ben 16 milioni di euro a lordo, mentre il centrocampista Campione del mondo con la Germania percepisce 5 milioni di euro annui dal club torinese, 10 milioni lordi. Nella lista cessioni della Juventus compaiono altri ‘big’, dei quali sarà però più complesso trovare acquirenti disposti a sborsare le cifre richieste dai Campioni d’Italia. Tra loro il centrocampista francese Blase Matuidi – su cui è forte l’interesse dell’Inter Miami di Beckham – ed il fantasista Douglas Costa. Sul brasiliano, al momento, la squadra più interessata è l’Atletico Madrid di Simeone, disposta ad imbastire una trattava che includerebbe anche l’attaccante madrileno Alvaro Morata, già ex Juve.

Sejon Veshaj