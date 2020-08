Calciomercato Milan, dalla Spagna | Accordo per il terzino

Il calciomercato del Milan subisce un’accelerata importante: dalla Spagna arriva la conferma sul raggiungimento dell’accordo per il terzino

In casa Milan si lavora sul calciomercato per cercare di ridurre il gap con le squadre al vertice della classifica, per tentare di tornare già dalla prossima stagione in Champions League. Dalla Spagna arriva un’importante conferma, accordo raggiunto per il terzino dalla Premier League.

Calciomercato Milan, fatta per Aurier: accordo raggiunto con il Tottenham

La prossima per il Milan potrebbe essere una stagione molto importante per provare a raggiungere il tanto atteso punto di svolta. La società rossonera è decisa ad investire sul mercato per colmare la distanza dalle squadre al vertice della classifica ed il primo acquisto sarebbe ormai vicinissimo. Nel mirino del Milan è finito da tempo Serge Aurier, terzino del Tottenham ai margini della squadra di Mourinho. Dalla Spagna arrivano importanti conferme sul trasferimento in rossonero.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo fichajes’, il Milan ed il Tottenham avrebbero raggiunto l’accordo per il trasferimento in rossonero del terzino ivoriano. L’affare dovrebbe chiudersi sui 17 milioni di euro, un prezzo non troppo alto per un terzino con molta esperienza europea. Primo acquisto dunque ad un passo per il Milan che ripartirà da Stefano Pioli, importante conferma per dare continuità al progetto per tornare grandi in Italia ed in Europa.

