Calciomercato Milan, ritorno a centrocampo | Accordo ad un passo

Il Milan è pronto ad accogliere di nuovo una vecchia conoscenza a centrocampo: accordo per il trasferimento ormai ad un passo

Milan pronto a piazzare un colpo importante in chiave calciomercato per la prossima stagione. Un centrocampista che già ha indossato la maglia rossonera sarebbe pronto a tornare a disposizione di Stefano Pioli. Accordo vicino con il club proprietario del cartellino per il trasferimento.

Calciomercato Milan, Bakayoko ad un passo dal ritorno: accordo con il Chelsea vicino

In casa Milan il ritorno non si può mai escludere. Zlatan Ibrahimovic infatti ne è un esempio, che potrebbe essere seguito da un centrocampista che ha già indossato i colori rossoneri. Il Milan infatti ha detto rimesso nel mirino il centrocampista di proprietà del Chelsea, Tiemoue Bakayoko. Nonostante il cartellino fosse di proprietà della società inglese, il centrocampista nelle ultime due stagioni non ha mai indossato la maglia dei ‘blues’, giocando prima proprio al Milan e quest’anno al Monaco. Ormai fuori dai piani di Frank Lampard, i rossoneri sarebbero pronti all’affondo finale per portarlo in rossonero.

Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, la società milanista sarebbe vicino a trovare l’accordo con il Chelsea per il trasferimento del francese. Trattativa che dovrebbe chiudersi intorno ai 20 milioni di euro e che riporterebbe il centrocampista in rossonero dopo due stagioni.

