Calciomercato Milan, in volo per Torino | I dettagli

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando sui giocatori in uscita dal Milan. Nelle ultime ore si sta concretizzando la cessione di Ricardo Rodriguez, terzino sinistro col contratto in scadenza nel 2021.

Non solo per gli acquisti, il Milan si sta muovendo molto anche sul fronte cessioni. Infatti, la dirigenza rossonera si è attivata per liberare quei giocatori che Stefano Pioli non ritiene imprescindibili. Si è parlato della cessione di Rafael Leao, Bonaventura non ha rinnovato il contratto, ma c’è anche un altro giocatore che è probabilmente andrà via. Si tratta di Ricardo Rodriguez, che potrebbe restare in Serie A.

Milan, Ricardo Rodriguez al Torino

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Ricardo Rodriguez è molto vicino al Torino. Infatti, sarebbe in programma un incontro tra Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, e la dirigenza rossonera per trovare un accordo. Le parti sono molto vicine, ma l’affare non è ancora chiuso: il Milan vorrebbe 3,8 milioni di euro, mentre il Torino ne offre 3. L’accordo, tuttavia, potrebbe trovarsi per una cifra ai 3,5 milioni.

A Rodriguez, attualmente in scadenza 2021, è stato offerto un contratto triennale.

