Calciomercato Juventus, occhio a Guardiola per CR7 | Maxi offerta

Dopo aver incantato per l’ennesima stagione, torna ad essere in bilico il futuro di Cristiano Ronaldo che vuole la sua sesta Champions. Assalto della big!

È stata una stagione particolare, difficile e insidiosa per la Juventus. La società aveva effettuato un cambio radicale la scorsa estate, esonerando un tecnico pragmatico come Massimiliano Allegri per fare spazio a Maurizio Sarri, che aveva l’obiettivo di fare bene sia dal punto di vista dei risultati che del gioco.

Non è arrivato nulla di tutto ciò, se non lo scudetto anche se con più fatica del solito, e per questo motivo è stato effettuato il secondo cambio di allenatore in due anni. Questa volta ci sarà Andrea Pirlo sulla panchina bianconera, scelta rischiosa e allo stesso tempo affascinante.

Calciomercato Juventus, possibile addio di Ronaldo: c’è anche il Manchester City

La società ora punta tanto sul calciomercato, ma potrebbero arrivare anche delle cessioni importanti dopo un’annata nel complesso negativa. Anche Cristiano Ronaldo sembrerebbe in bilico, visto che potrebbe pensare di scegliere una nuova big per puntare alla sua sesta Champions League.

Oltre al PSG, sul portoghese potrebbe spuntare anche l’interesse dal Manchester City. Dopo aver allenato Lionel Messi, Pep Guardiola ha sempre detto che gli sarebbe piaciuto allenare anche CR7. Possibile un’offerta da 57 milioni di euro alla Juventus, con un mega contratto da 40 milioni all’anno al fenomeno portoghese.

Il calciatore nativo di Madeira potrebbe prendere in considerazione questa opzione soprattutto per la Champions, visto che attualmente i bianconeri non sembrano i favoriti a vincere nella nuova stagione.