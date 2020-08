Calciomercato Juventus, piano per il top player | A zero nel 2022

La Juventus continua a tenere il mirino puntato su un top player europeo molto richiesto: il piano potrebbe essere di attendere il 2022 per averlo a zero

In casa Juventus si lavora in chiave calciomercato per la prossima stagione, ma non solo. Infatti la società bianconera continua ad avere nel mirino un top player, per il quale sarebbe pronto un piano. Possibile attesa fino al 2022 per tentare di prenderlo a parametro zero.

Calciomercato Juventus, piano per Pogba: attesa fino al 2022 per averlo a parametro zero

La Juventus non dimentica Paul Pogba. Il centrocampista di proprietà del Manchester United è stato a lungo accostato ad un ritorno in bianconero, che per ora sembrerebbe molto difficile. La soluzione per far tornare il francese a vestire la maglia juventina arriva dalla Spagna. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’, il Manchester United vorrebbe attivare il prolungamento di contratto del francese fino al 2022.

Così la Juventus ora vorrebbe cambiare strategia per arrivare a Pogba. Il piano dei bianconeri infatti sarebbe quello di attendere fino all’estate del 2022 quando il contratto del francese con i ‘red devils’ scadrà e tentare di prenderlo a parametro zero. In questo modo la Juventus non dovrà ritrovarsi a sborsare cifre esorbitanti per il cartellino, ma dovrà solamente raggiungere un accordo sull’ingaggio con l’entourage del giocatore, rappresentato da Mino Raiola.

