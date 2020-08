Calciomercato Milan, ok ai rossoneri | Juventus beffata

Il Milan lavora per vivere una grande annata e prepara il colpo a centrocampo. C’è il sì del giocatore, beffata la Juventus

È stata nel complesso una buona stagione per il Milan, che non ha raggiunto i risultati che sperava a inizio stagione ma ha comunque vissuto gli ultimi mesi in grande forma e potrebbero funzionare da trampolino per darsi lo slancio definitivo in vista della nuova annata.

Dal passaggio da Marco Giampaolo a Stefano Pioli è cambiato tutto e l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic nel mercato invernale ha fatto fare il salto di qualità definitivo, che ha permesso di raggiungere la zona Europa League, anche se con i preliminari, e fare meglio di qualsiasi altra squadra di Serie A nel periodo post-lockdown.

Calciomercato Milan, si cerca il colpo De Paul: ok del giocatore. Beffa per la Juventus

Ora la società deve lavorare e programmare senza commettere errori per proseguire nel migliore dei modi il percorso avviato alla fine del 2020. Un nome che potrebbe interessare è sicuramente quello di Rodrigo De Paul dell’Udinese, seguito anche dalla Juventus.

Secondo quanto riportato da TodoFichajes.com, la trattativa dei rossoneri sarebbe già avviata soprattutto con il giocatore. L’argentino avrebbe dato l’ok all’offerta del ‘Diavolo’, ma ora c’è bisogno di convincere il club friulano che chiede circa 35 milioni di euro, mentre il Milan non vorrebbe superare i 25 milioni.

Possibile che si continui a lavorare per trovare un punto di incontro: De Paul attende la fine della trattativa e sogna già di vestire la maglia rossonera.

