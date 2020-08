Calciomercato Milan, colpo a un passo | Ecco il gioiello di Ibrahimovic

Il Milan vicino alla chiusura di un importante colpo per il reparto avanzato. Ad un passo il giovane talento ‘sponsorizzato’ da Ibrahimovic

Per la prossima stagione l’obiettivo del Milan è iniziare con il piede giusto e le premesse perchè questo accada ci sono tutte. Stefano Pioli, che ha condotto magistralmente il club soprattutto nel finale di stagione, stavolta avrà l’occasione di di sparare i rossoneri in alto in classifica fin da subito. Non dovrà però mancare il giusto supporto dalla dirigenza, che intanto prepara qualche colpo prima che, a settembre, apra ufficialmente la finestra trasferimenti. In attacco, stando quanto riferito dal media svedese SportExpressen, potrebbe arrivare un gioiellino ‘sponsorizzato’ da Zlatan Ibrahimovic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occhio a Guardiola per CR7 | Maxi offerta

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Skriniar a Parigi | Lo scambio che spiazza la Juventus

Milan, arriva Roback per la Primavera

Il Milan sarebbe infatti ad un passo da Emil Roback, attaccante svedese classe 2003 proveniente dall’Hammarby. Quest’ultima è la società di cui è co-proprietario Ibrahimovic, che potrebbe aver garantito per l’arrivo dell’attaccante a Milano. La chiusura dell’affare dovrebbe avvenire per una cifra vicina ai 2 milioni di euro. Una cifra decisamente importante considerato il fatto che, almeno inizialmente, il diciassettenne andrà a rinforzare la Primavera allenata da mister Federico Giunti.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

I lombardi starebbero dunque per chiudere un affare in entrata molto importante per il futuro. Roback fa parte del giro della nazionale svedese – nell’Under 17 – con cui ha segnato 1 gol in 5 presenze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, follia per Zidane | Rifiutato ingaggio shock

Calciomercato Milan, ritorno a centrocampo | Accordo ad un passo