Calciomercato Inter, Skriniar a Parigi | Lo scambio che spiazza la Juventus

Skriniar potrebbe lasciare l’Inter questa estate. Sulle tracce del difensore slovacco c’è anche il PSG: possibile scambio con Paredes che piace anche alla Juventus

L’Inter continua il cammino in Europa League dopo il bel successo contro il Bayer Leverkusen firmato dalle reti di Barella e del solito Lukaku. I nerazzurri attendono adesso una tra Shakhtar e Basilea per giocarsi la finalissima e cercare di conquistare un trofeo europeo che manca dalla Champions del 2010. Conte ha lasciato nuovamente in panchina Eriksen e Skriniar, con Godin preferito al difensore slovacco. Si addensano sempre più nubi sul futuro dell’ex Sampdoria, riserva di lusso ormai nello scacchiere interista.

Inter, Skriniar verso l’addio: il PSG offre Paredes

Il rapporto con Conte è ai minimi storici, con Skriniar che sarebbe uno dei primi indiziati a lasciare Milano in caso di permanenza in panchina dell’ex Ct della Nazionale. Con la possibile conferma di Lautaro Martinez, il centrale e Brozovic potrebbero essere i big sacrificati da Marotta sul mercato per fare cassa e finanziare i colpi in entrata. Skriniar piace a Tottenham e Paris Saint-Germain in particolare, con un possibile scambio con Ndombele in ballo con gli ‘Spurs’. Visto l’interesse anche dei campioni di Francia potrebbero aprirsi le porte per altri affari con l’ex Leonardo dopo il riscatto di Icardi. Uno dei profili che può finire sotto la lente d’ingrandimento di Conte e Marotta sarebbe Leandro Paredes, in Serie A accostato a più riprese alla Juventus. L’argentino ex Roma ed Empoli verrebbe valutato circa 30 milioni di euro dal PSG e potrebbe lasciare Parigi con un’offerta adeguata.

Paredes e una cifra cash da 20-25 milioni di euro: questa la proposta che il sodalizio parigino potrebbe presentarsi all’Inter per Skriniar. Il futuro del difensore slovacco è sempre più lontano da Milano…

