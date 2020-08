Calciomercato Inter, colpo Marotta | Sì definitivo: Juventus battuta

Juventus e Inter, con l’approdo di Pirlo in panchina, sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della propria rivalità: Marotta, intanto, anticipa Paratici.

Il futuro della Juventus è ancora nebuloso, a causa della novità assoluta rappresentata da Pirlo come allenatore: l’unica certezza rimane la rivalità con l’Inter che, anche l’anno prossimo, deciderà le sorti del campionato italiano. Mentre i bianconeri stanno iniziando a pianificare il mercato con il ‘Maestro’, i nerazzurri procedono a passi spediti per creare il gruppo che dovrà dare l’assalto alla prossima Serie A. Nella giornata di oggi, Marotta ha ricevuto la conferma da parte dell’obiettivo di mercato: non vuole nessun altro se non Antonio Conte, anche la Juventus è beffata.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, cessione Ramsey | C’è l’annuncio

Calciomercato Inter, Tonali vuole solo Conte | Juve e Milan beffate!

Il grande obiettivo per il centrocampo dell’Inter rimane Sandro Tonali: il classe 2000 del Brescia piace moltissimo ad Antonio Conte e la stima sembra essere ricambiata. Secondo quanto rivelato dal ‘Corriere dello Sport’, Tonali avrebbe confermato a Marotta la propria volontà di raggiungere solamente l’Inter. Per il centrocampista delle ‘Rondinelle’ la priorità assoluta è quella di essere allenato dal tecnico salentino e, per questo, i nerazzurri rappresentano la sua prima scelta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il Mister X per Pirlo arriva dalla Serie A!

La corsa a Tonali sembra avere ormai una vincitrice: l’Inter avrebbe staccato in via definitiva Milan e Juventus e potrebbe chiudere a breve l’operazione. Anche il presidente Cellino è consapevole della volontà del giocatore e sarebbe pronto ad accontentarlo trovando l’accordo con i nerazzurri. Il futuro di Tonali, quindi, sarà agli ordini di Antonio Conte. Nelle prossime settimane potrebbe accendersi il semaforo verde sul suo approdo a Milano, sponda nerazzurra.

L’Inter ha l’assoluta preferenza di Sandro Tonali: Marotta è riuscito ad anticipare Juventus, Milan e anche le mire del PSG sul centrocampista classe 2000.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa con il Real Madrid | Addio Dybala!

Juventus, colpo da 30 milioni dalla Liga | Paratici anticipa il Napoli

Calciomercato, Pochettino e super colpo | La Roma ‘sogna’